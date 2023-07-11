ترافیک در بزرگراه نواب و همت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با رصد مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز سه شنبه ۲۰ تیر ماه نشان از معابر و بزرگراه‌هایی خلوت در سطح شهر تهران و احتمال بروز تصادفات بخاطر افزایش سرعت‌ها توسط برخی از رانندگان پر خطر را دارد.

سرهنگ شریفی گفت: بزرگراه‌های شیخ فضل الله، آزادگان – کرج، بابایی، امام علی (ع)، سلیمانی، زین الدین، باقری، اشرفی، صیاد شیرازی، چمران که معمولاً پر ترافیک بود هم اکنون در هر دو مسیر دارای ترافیکی روان و خلوت می‌باشند و همچنین مسیر خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق که معمولاً متراکم بود وضعیت خوبی را شاهد هستیم.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: محدوده بزرگراه‌های همت و نواب شاهد ترافیک نیمه سنگین است.

وی بیان داشت: برخی رانندگان ممکن است با دیدن خلوتی معابر شهر تهران، قصد سرعت و سبقت جهت زودتر رسیدن و یا قصد انجام حرکات نمایشی و لایی کشی که به این دسته از رانندگان توصیه می‌گردد فریب خلوتی معابر را نخورند چرا که همیشه حادثه در کمین است و سرعت‌های بالا همیشه خطر ساز و خطر آفرین می‌باشند پس با رعایت قانون، همواره با سرعت مقرره در سطح معابر خلوت صبجگاهی و خلوت تردد کنید.

سرهنگ شریفی گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع‌ها و معابر و میادین شهر تهران بمنظور کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند چرا که برخی رانندگان با دیدن خلوتی معابر برخی رانندگان ممکن است سرعت خودروی خود را بالا برده و باعث حادثه و تصادفات دلخراش شوند.

سرهنگ شریفی بیان داشت: رانندگان به هیچ عنوان در حاشیه معابر بزرگراهی توقف نداشته باشند و در صورت بروز خرابی در وسیله نقلیه حتماً خودرو را به منتهی الیه سمت راست هدایت کرده و برای هشدار به دیگر رانندگان از مثلث خطر در فاصله‌ای مناسب استفاده کنید.