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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۹:۴۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران:

ظاهر تهران باحضورمیدانی بانوان متدین و متولیان فرهنگی اصلاح میشود

ظاهر تهران باحضورمیدانی بانوان متدین و متولیان فرهنگی اصلاح میشود

ری- مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به اینکه باطن تهران در مناسبت های مختلف آشکار است، گفت: ظاهر تهران با حضور میدانی بانوان متدین، علما و متولیان فرهنگی اصلاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور باقربیک تبریزی صبح سه شنبه در آئین معارفه خود در پست مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، که با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: ما سربازی آماده به خدمت هستیم و هرکجا لازم است تلاش می‌کنیم که فرمایش ولی جامعه اقامه و عمل شود.

باقربیک تبریزی با بیان اینکه برنامه و اساس کار ما در این حوزه سند تحول سازمان تبلیغات که پیوست تمامی ضمائم و اصول آن جهاد تبیین بوده، است، گفت: جهاد تبیین، جهادی فوری و قطعی است که ولی جامعه آن ابتدا بر عهده علما و موثرین جامعه قرار داده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران عنوان داشت: غصه می‌خوریم که چرا مردم کوفه امیرالمومنین را تنها گذاشتند و خواص جامعه ایشان را یاری نکردند و حضرت مجتبی و سیدالشهدا را یاری نکردند امروز آن روزی است که ما با اقامه و اجرای دستورات نایبشان باید اثبات کنیم که با ولی عصر و زمان همراه هستیم و از خداوند می‌خواهیم که در این مسیر این توفیق را نصیبمان کند.

وی عنوان داشت: طبق فرمایش آیت الله مجتهدی، تهران باطن ظهور دارد و این ظاهرش است که گاهی دل آزار می‌شود، اما این باطن گاهی خود را نشان می‌دهد و این موضوع را در مهمانی مفصل ۱۰ کیلومتری غدیر دیدم که تهران چگونه باطن تهران خود را نشان داد.

باقربیک تبریزی با بیان اینکه باطن تهران در عاشورا و تشییع پیکر مطهر شهید سردار سلیمانی و برگزاری نماز عید فطر و مناسبت‌های مختلف است که آشکار می‌شود گفت: خدا توفیق دهد که در جهت اصلاح ظاهر تهران هم با حضور بانوان متدین و عفیفه و علما و ذاکرین و موثرین و متولیان فرهنگی کف میدان و باقدرت حاضر شویم.

کد مطلب 5833445

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