رشد ۸۷ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین همایش ملی ایدههای تحول آفرین ثبتی با بیان اینکه هزار و ۶۰۰ ایده با این هوای واصل شده است و ۳۱ ایده در معاونتهای تخصصی اجرایی شدند گفت: سطح علمی همایش امسال از سال گذشته بالاتر است و در حوزه هوش مصنوعی آثار خوبی واصل شده است.
وی ادامه داد: ۲۲ بهمن پلتفرم جامع سازمان رونمایی خواهد شد و بسیاری از سامانههای سازمان نیز باز طراحی شده است و با ایجاد سامانه پرداختها از ۸۰ درصد مراجعات کاسته شد.
بابایی اظهار کرد: با راه اندازی پلتفرم جامع بسیاری از خدمات سازمان غیر حضوری خواهد شد و سازمان ثبت موفق بها کسب ۷۸ درصدی رضایت میان مردم شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابیان اینکه باید از هوش مصنوعی بیشترین استفاده را داشته باشیم گفت: از ۲۲ بهمن چهره جدیدی از سازمان را با بهرهگیری از فناوریهای نوین خواهیم دید.
وی درباره کاداستر گفت: حدنگاری از اولویتهای سازمان ثبت است و موفق شده ایم مساحت حدنگاری عرصههای ملی از ۸۶ میلیون هکتار به ۱۳۵ میلیون هکتار برسانیم و بیش از ۹۹ درصد از عرصههای ملی حدنگاری شدند و عمده تالابها حدنگاری شدهاند.
بابایی گفت: در حوزه اراضی کشاورزی حدنگاری از ۷۸ هزار هکتار به ۶ میلیون هکتار رسیده و رشدی ۸۷ درصدی داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دقت در حدنگاری به ۵ سانتی متر رسیده است و حدنگاری مجموعهای از عملیات مهندسی و جغرافیایی است که موفق شدهایم این عملیات را به نحو احسن انجام دهیم.
وی درباره اسناد گفت: تنظیم اسناد مالکیت در سال گذشته به میزان ۴ میلیون فقره بوده است که رشدی ۱۲ درصدی داشته است همچنین حوزه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی آمار بسیار قابل توجه داشته است و ۱۹ میلیون فقره سند تنظیم شده و رشد ۲۰ درصدی داشته است.
بابایی در بخش پایانی سخنانش اظهار کرد: سازمان ثبت به عنوان تنها متولی ثبت اسناد و املاک در کشور، مخالفت خود را با دستگاهها و اداراتی که اقدامات موازی در ثبت اراضی و املاک در خصوص قراردادهای مختلف میکنند، اعلام میکند و این اقدام از نظر ما ممنوع است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طراحی پلتفرمها از سوی دستگاههای دیگر و طرحی که در مجلس مطرح است را نمیپذیریم و طراحی این سامانهها در خصوص ثبت اموال غیرمنقول را خروج موضوعی از فرمایش مقام معظم رهبری میدانیم و با آن مخالف هستیم. سازمان ثبت تنها مرجع صدور سند رسمی است و تنظیم اسناد رسمی تنها در دفاتر اسناد رسمی ممکن است.
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