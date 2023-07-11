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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۹

معاون فرماندار دشتی:

نظارت مستمر بر نانوایی‌های دشتی انجام شود

نظارت مستمر بر نانوایی‌های دشتی انجام شود

بوشهر- معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دشتی بر ضرورت بررسی و نظارت مداوم بر نانوایی‌ها در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز صبح سه شنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان دشتی با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت تهیه ارزاق روزانه مردم در جامعه موضوع اهمیت نان در سبد معیشتی مردم را امر بدیهی و غیر قابل انکار بیان کرد.

وی افزود: برخی اقلام نظیر تسهیل شرایط تهیه نان مصرفی خانوارها موضوعی بسیار حیاتی در تحقق رعایت حقوق شهروندی و نیز رضایتمندی مردم در جامعه خواهد بود و از این منظر بر ساماندهی و رصد مستمر این موضوع در جامعه تاکید ویژه‌ای داریم.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دشتی ادامه داد: بررسی و نظارت مداوم بر نانوایی‌ها مورد توجه قرار گرفته و اگر واحدی عملکرد مناسب داشت تشویق و اگر غیر از این بود برخوردهای لازم صورت گیرد.

نظارت مستمر بر نانوایی‌های دشتی انجام شود

وی تصریح کرد: ساماندهی، تأمین و توزیع آرد و کیفیت بخشی پخت نان باید از اولویت‌های مهم کارگروه آرد و نان این شهرستان در جهت رضایتمندی شهروندان باشد.

کد مطلب 5833565

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