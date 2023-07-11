به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسکنی پیش ازظهر سه شنبه در نشست تعاملی تعاونیهای سهام عدالت اظهار کرد: با وجود اینکه نظام بانکی و اداری ایران به مصوبات تصویب شده پایبندی نمیکند، آموزش و تقویت بخش تعاونی میتواند ابزار مؤثری برای حل این مشکلات باشد.
وی افزود: در بخش تعاونی، دو ابزار اصلی شامل بانک تعاون و صندوق توسعه تعاون وجود دارد و درخواست وام از جای دیگری به جز بانک تعاون و مراجعه به صندوق توسعه تعاون ممکن نیست.
وی ادامه داد: با وجود شرایطی که برخی میگویند کارخانهها در حال تعطیل شدن هستند، تعاونیها با افزایش ۱۸۱ درصدی ارائه تسهیلات روبرو بودهاند با این حال، برخی از واحدها نام تعاونی دارند اما هیچ مشخصاتی از تعاونی ندارند و شرکتی را با نام تعاونی ثبت میکنند.
مسکنی تصریح کرد: در سهام و تعاون، جنگ بین نظام سرمایهداری و نظام توزیع وجود دارد و در سهام عدالت، بهترین و نابترین داراییها در اختیار افراد کم توان است.
معاون وزیر تعاون یادآور شد: تعاون، یک شاخه از اقتصاد است که در بیش از ۱۳۰ کشور جهان وجود دارد و بسیاری از کشورهای اروپایی تعاونیهای بزرگی دارند و به عنوان نمونه در اسپانیا، اگر برندی را روی لباسها پیاده کنید، جایزهای دریافت میکنید، اما در کشور ما، پیراهنهای پرسپولیس و استقلال بر روی لباسها چاپ میشوند و هیچ جایزهای دریافت نمیشود.
وی ادامه داد: تعاونیها میتوانند یک چشمه جوشان برای ایجاد اشتغال باشند و برای تقویت بخش تعاونی، باید اتاق بازرگانی بزرگتر شود تا بتواند کار و قدرت را به مردم بسپارد.
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