باند ۵ نفره اشرار در سراوان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان در تشریح جزئیات این خبر، گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت عمومی، مشخص شد باند ۵ نفره مخلان نظم و امنیت عمومی که در پرونده خود سرقت مسلحانه و قتل را دارند در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهرستان سراوان مستقر شده اند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: تحرکات اعضای این باند به صورت نامحسوس و لحظه به لحظه مورد پایش مأموران پلیس قرار گرفت و در نهایت در یک عملیات کاملاً پیچیده پلیسی و ضربتی، متهمان در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: از مخفیگاه اعضای این باند اشرار مسلح سه قبضه سلاح کلاش، ۶ قبضه سلاح کلت کمری و ۲۹۰ فشنگ جنگی کشف شد.

جلیلیان در خاتمه با اشاره به اعتراف اعضای این باند به قتل و سرقت مسلحانه خودرو افزود: تحقیقات تخصصی پلیس از اعضای این باند همچنان ادامه دارد.