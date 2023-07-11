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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۳

باند ۵ نفره اشرار در سراوان متلاشی شد

باند ۵ نفره اشرار در سراوان متلاشی شد

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان از انهدام باند ۵ نفره اشرار مسلح در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در عملیات ویژه مأموران پلیس شهرستان سراوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان در تشریح جزئیات این خبر، گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت عمومی، مشخص شد باند ۵ نفره مخلان نظم و امنیت عمومی که در پرونده خود سرقت مسلحانه و قتل را دارند در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهرستان سراوان مستقر شده اند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: تحرکات اعضای این باند به صورت نامحسوس و لحظه به لحظه مورد پایش مأموران پلیس قرار گرفت و در نهایت در یک عملیات کاملاً پیچیده پلیسی و ضربتی، متهمان در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: از مخفیگاه اعضای این باند اشرار مسلح سه قبضه سلاح کلاش، ۶ قبضه سلاح کلت کمری و ۲۹۰ فشنگ جنگی کشف شد.

جلیلیان در خاتمه با اشاره به اعتراف اعضای این باند به قتل و سرقت مسلحانه خودرو افزود: تحقیقات تخصصی پلیس از اعضای این باند همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5833714

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