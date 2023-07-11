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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۶

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس:

۲ دستگاه خودروی شوتی حامل سوخت قاچاق در فردوس توقیف شد

۲ دستگاه خودروی شوتی حامل سوخت قاچاق در فردوس توقیف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از توقیف دو دستگاه سواری شوتی حامل سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا فولادی بیان کرد: مأموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه خودروی سواری شوتی مشکوک شده و برای بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران در بازرسی از خودروها؛ مقدار هزار و ۷۵۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فراورده‌های نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس افزود: مأموران در این رابطه دو خودرو توقیف و دو متهم دستگیر کردند که متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ فولادی بیان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5833775

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