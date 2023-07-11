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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

سقوط بالگرد گردشگران در مجاورت اورست/ دست کم ۵نفر کشته شدند

سقوط بالگرد گردشگران در مجاورت اورست/ دست کم ۵نفر کشته شدند

سقوط یک فروند بالگرد حامل گردشگران خارجی در نزدیکی کوه اورست، دست کم پنج کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی سقوط یک فروند بالگرد حامل گردشگران مکزیکی در مسیر بازگشت از بلندترین قله جهان، پنج سرنشین بالگرد جان خود را از دست دادند و خلبان نیز مفقود شده است.

به گفته باسانتا بهاتارای، مقام ارشد منصوب دولت در این منطقه، این حادثه در ناحیه «لاماجورا» رخ داده است. تیم‌ امداد و نجات جسد پنج نفر از سرنشینان این بالگرد را پیدا کرده‌اند و جستجو برای یافتن خلبان نپالی نیز ادامه داد.

این بالگرد در مسیر بازگرداندن گردشگران به کاتماندو، پایتخت نپال دچار سانحه شد. ۶ ماه پیش نیز در پی سقوط یک فروند هواپیما در غرب نپال، تمام ۷۲ سرنشین هواپیما کشته شدند.

کد مطلب 5833810

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