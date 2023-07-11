بیمارستان جدید شهید مفتح ورامین دهه فجر سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهران عین اللهی عصر سه شنبه در بازدید از ساختمان در حال احداث بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی جدید شهید مفتح ورامین که با همراهی مجید درویشی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه ورامین، نوش آبادی نماینده مردم دشت ورامین و جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساختمان جدید بیمارستان شهید مفتح ورامین در زمان شروع کار دولت پیشرفت ۱۳ درصدی را شاهد بودیم که با هماهنگی‌هایی که صورت اکنون بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: انتظار می‌رود بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی جدید شهید مفتح ورامین دهه فجر سال آینده افتتاح شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان داشت: با توجه به وجود ۱۲۰ تخت بیمارستان در قسمتی دیگر از این بیمارستان، با ۳۲۰ تخت خواب بیمارستانی شاهد رفع نیازهای پزشکی این شهرستان خواهیم بود.