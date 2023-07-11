۵۰ هزار رزمنده فاقد منزل مسکونی در کشور شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالقاسم شریفی در همایش "ایثارگران بی ادعا" در استان ایلام با اشاره به ۳ هزار شهید استان ایلام در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: بیش از پنج هزار پرونده رزمندگان ایلامی که سالها باقی مانده بودند با پیگیری بنیاد شهید، سپاه استان و تلاش کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و همچنین کمیسیون عالی پزشکی سپاه در استان تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: در ۲ سال گذشته پروندههای وارده از استان ایلام برای تعیین کمیسیون پزشکی ۲۰۰ درصد افزایش یافته و همه این پروندهها بر اساس مدارک، اسناد و واقعیت و بدور از هرگونه پرونده سازی دروغین است.
رئیس اداره ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه رزمندگان نباید احساس سرخوردگی داشته باشند، تاکید کرد: حدود ۵۰ هزار نفر رزمنده فاقد منزل مسکونی در کشور، شناسایی شدند که برای این افراد در قالب قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی (ع) طی انعقاد تفاهم نامه با وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه ساخت مسکن در دست اقدام است.
سردار شریفی همچنین در خصوص برخی از خدمات تدوین شده یا در دست پیگیری برای ایثارگران فاقد درجه جانبازی اشاره کرد و توضیح داد: همانند جانبازان پنج درصد، برای رزمندگان با سابقه ۶ ماه جبهه خدماتی، چون تبدیل وضعیت فرزندان شاغل در دستگاههای اجرایی، سهمیه کنکور، معافیت از خدمت سربازی، افزایش وام ازدواج فرزندان، درمان صدور بیمه نیروهای مسلح، انشعاب رایگان حاملهای انرژی، احتساب مقطع تحصیلی بالاتر در نظر گرفته شده و در حال پیگیری است.
وی افزود: مردان این استان متکی و منتظر نیروهای مسلح نشدند و خود با ابتداییترین سلاحها، نظیر برنو به مصاف دشمن رفتند و تا پایان جنگ تحمیلی جبههها را رها نکردند و در این راه تعداد زیادی به درجه رفیع شهادت و جانبازی نائل و عده بیشتری نیز به عنوان رزمنده و ایثارگر شناخته شدند.
رئیس اداره ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: مستمری برای ایثارگران معسر دارای حداقل ۶ ماه سابقه خدمت وصل شده است و خدمات رسانی و حمایت از این افراد و خانوادههای آنها را از اولویتهای اصلی ستاد نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و انتظامی است.
وی تاکید کرد: برای ایثارگران دهکهای ۶ به پایین منزل مسکونی به صورت رایگان احداث میشود و به حساب قرارگاه محرومیت زدایی ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار جهت تأمین مصالح مورد نیاز احداث این خانهها واریز خواهد شد.
این همایش با حضور جمعی از ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس، نماینده، ولی فقیه و فرماندهان نیروهای مسلح استان برگزار شد.
استان ایلام بیش از سه هزار شهید، ۱۱ هزار جانباز و ۳۰۰ نفر آزاده را تقدیم انقلاب کرده است.
نظر شما