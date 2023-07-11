امر به معروف و نهی از منکر با زبان نرم انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر اسماعیلی عصر سه شنبه در هشتمین همایش چادرهای آسمانی اظهار داشت: باید زبان امر به معروف و نهی از منکر، زبانی لطیف و مهربانانه باشد تا جوان امروزی جذب حجاب شود.

وی با بیان اینکه، آمران به معروف و ناهیان از منکر هرگز نباید با بد زبانی و توهین اقدام به ترویج عفاف و حجاب کنند، گفت: باید با ادای احترام و نهایت ادب و نزاکت امر به معروف و نهی از منکر انجام شود تا به جای دافعه دارای جاذبه باشد و مثمر ثمر قرار گیرد.

وی اظهار داشت: ما طلاب باید در منش و رفتارمان دقت کرده و ظاهر و باطنمان را یکی کنیم تا خطایی از ما سر نزند چرا که ما خط مقدم جامعه و الگوی جوانان هستیم و هر اشتباهی که نشان دهد حرف ما با عمل ما یکی نیست به ضرر اسلام و جامعه تمام می‌شود.

در حاشیه برگزاری هشتمین همایش سراسری چادرهای آسمانی نمایشگاه عفاف و حجاب برگزار شد.

در پایان این همایش از خانواده معظم شهدا، دختران شهدا، فعالان در حوزه عفاف و حجاب و سازمان‌های مردم نهاد با اهدا لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.