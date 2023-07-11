شکست شمس آذر از پرسپولیس در دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شمس آذر قزوین عصر سه شنبه در دیداری تدارکاتی با ۷ گل از تیم صاحب نام پرسپولیس تهران شکست خورد.

در این دیدار که در ورزشگاه کاظمی تهران و پشت درب‌های بسته برگزار شد پرسپولیس با ۴ گل مهدی عبدی و سه گل عالیشاه، گولسیانی و عمری به پیروزی رسید.

سعید دقیقی در همان نیمه نخست بازی تغییرات کاملی در ترکیب خود ایجاد کرد تا بتواند از فرصت این بازی تدارکاتی برای محک زدن تمامی بازیکنان خود استفاده کند.

تیم فوتبال شمس آذر ۱۲ مرداد در نخستین دیدار خود در لیگ برتر میهمان تیم استقلال خوزستان خواهد بود.