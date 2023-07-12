سرهنگ محمد رضا محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای هرچه باشکوهتر برگزاری مراسم اجتماع بزرگ عفاف و حجاب پلیس راهور استان اصفهان اقدام به محدودیتهای ترافیکی در مسیرهای منتهی به میدان امام حسین (ع) میکند.
وی افزود: براین اساس از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه ۲۱ تیرماه توقف وتردد هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابانهای استانداری، چهارباغ پایین، خیابان طالقانی به سمت میدان امامحسین (ع) ممنوع بوده و در صورت پارک توسط خودرو بر به پارکینگهای مجاز اطراف انتقال داده میشود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان اضافه کرد: همچنین محدودیتهایی نیز از تقاطعهای شمسآبادی-طالقانی، استانداری-هشت بهشت، استانداری-بهشتی نژاد، چهار راه تختی به سمت میدان امام حسین (ع) اجرا خواهد شد.
سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: از شهروندان گرامی میخواهیم ضمن همکاری با مأموران پلیس راهور در زمان اعمال محدودیت ترافیکی از سایر خیابانهای همجوار به عنوان مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
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