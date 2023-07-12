  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

در کمتر از یک سال صورت گرفت؛

سرمایه‌گذاری بیش از ۸ هزار میلیارد ریالی در برق منطقه‌ای خوزستان

سرمایه‌گذاری بیش از ۸ هزار میلیارد ریالی در برق منطقه‌ای خوزستان

اهواز- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: از مهرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از هشت هزار میلیارد ریال در بخش افزایش ظرفیت خطوط این شرکت سرمایه‌گذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشت‌بزرگ پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با هدف افزایش ظرفیت انتقال برق و توسعه شبکه در بخش مخابراتی، از مهرماه سال گذشته تاکنون هشت هزار و ۸۹ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش افزایش طول خطوط، فیبر نوری و هادی پرظرفیت انجام شد.

وی افزود: در همین بازه زمانی نیز هشت پروژه به طول ۱۰۸.۵ کیلومتر مدار به ظرفیت خطوط شبکه با ارزش سرمایه‌گذاری هفت هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: سه پروژه فیبر نوری به طول ۱۰۹ کیلومتر با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۱۵ میلیارد ریال از مهرماه سال قبل تاکنون با هدف ایجاد یک بستر جامع مخابراتی برای انتقال اطلاعات و مدیریت در لحظه شبکه، برنامه‌ریزی و به پایان رسیده است.

به گفته دشت‌بزرگ، در همین مدت ۵۷ کیلومتر مدار هادی پرظرفیت (تعویض سیم با ظرفیت بیشتر برای انتقال برق) در قالب پنج پروژه و با ارزش سرمایه‌گذاری ۷۱۵ میلیارد ریال در بخش تقویت انتقال برق خطوط شبکه تحت نظارت شرکت برق منطقه‌ای خوزستان (استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد) تعویض شد.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۰۰ زنجیره مقره در قالب ۲ پروژه با ارزش سرمایه گذاری ۸۴ میلیارد ریال تعویض شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: این سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش خطوط باعث توسعه شبکه، ارتباط پست‌های برق و افزایش قدرت مانور و انتقال انرژی در سطح شبکه خواهد شد.

کد مطلب 5834587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها