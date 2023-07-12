به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشت‌بزرگ پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با هدف افزایش ظرفیت انتقال برق و توسعه شبکه در بخش مخابراتی، از مهرماه سال گذشته تاکنون هشت هزار و ۸۹ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش افزایش طول خطوط، فیبر نوری و هادی پرظرفیت انجام شد.

وی افزود: در همین بازه زمانی نیز هشت پروژه به طول ۱۰۸.۵ کیلومتر مدار به ظرفیت خطوط شبکه با ارزش سرمایه‌گذاری هفت هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: سه پروژه فیبر نوری به طول ۱۰۹ کیلومتر با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۱۵ میلیارد ریال از مهرماه سال قبل تاکنون با هدف ایجاد یک بستر جامع مخابراتی برای انتقال اطلاعات و مدیریت در لحظه شبکه، برنامه‌ریزی و به پایان رسیده است.

به گفته دشت‌بزرگ، در همین مدت ۵۷ کیلومتر مدار هادی پرظرفیت (تعویض سیم با ظرفیت بیشتر برای انتقال برق) در قالب پنج پروژه و با ارزش سرمایه‌گذاری ۷۱۵ میلیارد ریال در بخش تقویت انتقال برق خطوط شبکه تحت نظارت شرکت برق منطقه‌ای خوزستان (استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد) تعویض شد.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۰۰ زنجیره مقره در قالب ۲ پروژه با ارزش سرمایه گذاری ۸۴ میلیارد ریال تعویض شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: این سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش خطوط باعث توسعه شبکه، ارتباط پست‌های برق و افزایش قدرت مانور و انتقال انرژی در سطح شبکه خواهد شد.