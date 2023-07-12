شهرستان جویبار با کم آبی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستمعلی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان با اعلام اینکه ما اگر واقعیت‌ها را از طریق رسانه‌ها اعلام نکنیم دشمن زودتر از ما ورود پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: اگر جهاد تبیین توسط مدیران صورت نگیرد فرصت دروغ پردازی رسانه‌ای به دشمنان نظام داده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی به مردم اطلاع رسانی شود، افزود: این شهرستان سال‌هاست در سه حوزه آب شرب، کشاورزی و راه با مشکل مواجه است اما خوشبختانه در یک سال گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته است.

رستمعلی گفت: با اقدامات صورت گرفته در این سه حوزه مشکلات برطرف نمی‌شود، چرا که مشکلات این حوزه‌ها بیش از این اقدامات بوده است.

فرماندار جویبار بیان کرد: متأسفانه در این شرایط کم آبی شاهد هستیم برخی شهروندان آب شرب را به مصارف کشاورزی می‌رسانند که جا دارد رسانه‌ها در زمینه مصرف بهینه آب و برق در شهرستان اطلاع رسانی بیشتری داشته باشند.

وی توجه به حوزه فرهنگ را بسیار مهم دانست و افزود: بارها مقام معظم رهبری بر توجه نهادها به حوزه فرهنگ تاکید داشتند و مدیران باید خود را سربازان جهاد تبیین بدانند.