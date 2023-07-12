  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

فرماندار جویبار:

شهرستان جویبار با کم آبی روبرو است

شهرستان جویبار با کم آبی روبرو است

جویبار- فرماندار جویبار گفت: شهرستان جویبار سال هاست با مشکل کمبود آب شرب، منابع آب کشاورزی و راه مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستمعلی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان با اعلام اینکه ما اگر واقعیت‌ها را از طریق رسانه‌ها اعلام نکنیم دشمن زودتر از ما ورود پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: اگر جهاد تبیین توسط مدیران صورت نگیرد فرصت دروغ پردازی رسانه‌ای به دشمنان نظام داده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی به مردم اطلاع رسانی شود، افزود: این شهرستان سال‌هاست در سه حوزه آب شرب، کشاورزی و راه با مشکل مواجه است اما خوشبختانه در یک سال گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته است.

رستمعلی گفت: با اقدامات صورت گرفته در این سه حوزه مشکلات برطرف نمی‌شود، چرا که مشکلات این حوزه‌ها بیش از این اقدامات بوده است.

فرماندار جویبار بیان کرد: متأسفانه در این شرایط کم آبی شاهد هستیم برخی شهروندان آب شرب را به مصارف کشاورزی می‌رسانند که جا دارد رسانه‌ها در زمینه مصرف بهینه آب و برق در شهرستان اطلاع رسانی بیشتری داشته باشند.

وی توجه به حوزه فرهنگ را بسیار مهم دانست و افزود: بارها مقام معظم رهبری بر توجه نهادها به حوزه فرهنگ تاکید داشتند و مدیران باید خود را سربازان جهاد تبیین بدانند.

کد مطلب 5834708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها