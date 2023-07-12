تولید ماهیانه ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دماوندی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در تولید شیر و تخم مرغ مشکلی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: از سال گذشته صادرات تخم مرغ هم آغاز شده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم بازار کشورهای همسایه را به دست بیاوریم، ابراز داشت: این امکان در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ درصد تخم مرغ تولیدی را به خارج از کشور صادر کنیم.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در فصل تابستان مصرف تخم مرغ به دلیل گرمای هوای کم می‌شود، تصریح کرد: در نظر داریم ۱۰ الی ۲۰ هزار تن تخم مرغ تولیدی در کشور را ذخیره سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه رفع نیاز بازارهای داخلی مهمترین هدف وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: در بخش مرغ گوشتی هم در هر ماه بیش از ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود.

دماوندی نژاد با اشاره به ظرفیت‌های کویر و منطقه کاشان و آران و بیدگل در پرورش شتر خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر شتر در منطقه وجود دارد که پیش بینی می‌کنیم این مقدار بن دو برابر برسد.

وی با اشاره به اینکه در منطقه کاشان و آران و بیدگل برای بیش از ۲۰۰ نفر در بخش پرورش شتر شغل ایجاد شده است، گفت: امیدواریم با سرمایه گذاری نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) شاهد افزایش واحدهای پرورش شتر در منطقه و اشتغالزایی بیشتر باشیم.