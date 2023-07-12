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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۲

شناسایی ۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور

شناسایی ۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۴ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از دیروز تا امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۷۲۶ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، هیچ یک از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست ندادند و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد ۱۴۶ هزار و ۳۰۳ نفر ثابت ماند.

تا کنون ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۹۲۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۶ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۲۲۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

کد مطلب 5835030
حبیب احسنی پور

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