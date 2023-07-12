شناسایی ۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، از دیروز تا امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۷۲۶ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، هیچ یک از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست ندادند و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد ۱۴۶ هزار و ۳۰۳ نفر ثابت ماند.

تا کنون ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۹۲۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۶ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۲۲۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.