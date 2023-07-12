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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۱

معاون استاندار خراسان جنوبی:

ایجاد اشتغال کیفی و نخبگانی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرد

ایجاد اشتغال کیفی و نخبگانی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرد

بیرجند- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال باید ایجاد اشتغال های کیفی و فارغ التحصیلان دانشگاهی  در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی اشتغال استان اظهارکرد: استان حائز رتبه دوم کشوری در ثبت تعهد اشتغال در بین استان های کشور شده است.

وی به نقش بسزای تسهیلات تبصره ۱۶ در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: یکی از تاکیدات رئیس جمهور برنامه ریزی برای تحقق تعهد اشتغال یک میلیون نفری دولت است که باید ایجاد اشتغال های کیفی و فارغ التحصیلان دانشگاهی در اولویت قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دغدغه دستگاه ها در حوزه اشتغال باید به سمت اشتغال کیفی برود، عنوان کرد: در راستای این دغدغه طرح بورسیه صنعتی را در استان برنامه ریزی کردیم.

اشرفی گفت: در قالب این طرح واحدهای تولیدی استان احصا کردیم که واحدهای تولیدی استان چه دانشجویان با چه تخصصی نیاز دارند که در دفترچه کنکور امسال این نیاز واحدها لحاظ خواهد شد و در صورت پذیرفته شدن بورسیه دانشگاه خواهند شد.

کد مطلب 5835078

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