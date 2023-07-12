بازدید سرپرست حجاج ایرانی ازروند خروج حجاج کشورمان از فرودگاه جده

به گزارش خبرگزاری مهر حج، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی به همراه آقای سیدعباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت از روند خروج و نحوه خدمات دهی به حجاج ایرانی در فرودگاه جده بازدید کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت پس ازدریافت گزارش هایی از تاخیر در برخی پروازهای حج و دلایل آن از جمله عدم ارائه خدمات کافی به شرکت هواپیمایی و زائران ، در فرودگاه جده حضور یافت و از نزدیک ضمن نظارت بر امور و بازدید از بخش های مختلف در مسیر خروج زائران ، به بررسی نحوه ارائه خدمات به حجاج ایرانی پرداخت .

برپایه این گزارش، سرپرست حجاج ایرانی که از سوی رئیس ستاد عملیات حج، نماینده شرکت هواپیمایی ایران ایر و دست اندرکاران و مسئولان بخش های مربوطه همراهی می شد با حجاجی که در فرودگاه حاضر و درحال تحویل بار و انجام تشریفات خروج از عربستان بودند گفتگو کرد و نظرات و خواسته های آنان را در خصوص نحوه انتقال به فرودگاه جده، وضعیت فرودگاه ، مدت انتظاربرای ورود به سالن و تحویل بار، انجام تشریفات قانونی برای خروج از عربستان و نحوه تعامل ماموران کشورمیزبان شنید و در مورد برخی نکات توصیه هایی به مسئولان سازمان حج و زیارت و شرکت هواپیمایی ارائه کرد.

وی دراین بازدید تاکید کرد: همکاری و تعامل در میان مجموعه دست اندرکاران بازگشت زائران به کشور و همچنین خدمات دهی کشور میزبان باید به گونه ای باشد تا این روند بدون دغدغه انجام شود و حجاج کمترین زمان را در مسیر خروج از هتل در مکه تا سوار شدن به هواپیما سپری کنند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب از مسئولان سازمان حج و زیارت خواست ضمن اطلاع رسانی، راهنمایی و هدایت زائران به نحوی انجام شود که درآرامش خاطر به کشور بازگردند تا خاطره ای خوش از این سفر معنوی در ذهن آنها به یادگار بماند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین از تدبیر هواپیمایی برای جلوگیری از معطلی زائران در فرودگاه در پروازهای با تاخیر و اطلاع رسانی برای به تاخیرانداختن اعزام زائران از هتل مکه تقدیر کرد.

وی همچنین از تلاش ها و خدمات نیروهایی که در فرودگاه استقرار و وظیفه هدایت و کمک به زائران را بعهده دارند قدردانی کرد وخطاب به آنان گفت: در برخورد با زائران صبور و بردبار باشید.