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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۴

مدیرکل راهداری البرز:

ترافیک در آزادراه تهران - کرج سنگین است

ترافیک در آزادراه تهران - کرج سنگین است

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران - کرج حدفاصل شهرک جهان نما تا مهرویلا سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و در مسیر شمال به جنوب محدوده‌های ولی‌آباد و سیاه بیشه سنگین بوده و دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات است.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران - کرج حدفاصل شهرک جهان نما تا مهرویلا سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز متذکر شد: ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال محدوده‌های تونل شماره ۱۶ و پیچ سرهنگ سنگین است.

کد مطلب 5835230

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