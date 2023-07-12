ترافیک در آزادراه تهران - کرج سنگین است

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و در مسیر شمال به جنوب محدوده‌های ولی‌آباد و سیاه بیشه سنگین بوده و دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات است.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران - کرج حدفاصل شهرک جهان نما تا مهرویلا سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز متذکر شد: ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال محدوده‌های تونل شماره ۱۶ و پیچ سرهنگ سنگین است.