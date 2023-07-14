سه توصیه سرپرست حجاج ایرانی به زائران قبل از بازگشت به ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین مراسم روحبخش دعای کمیل درمکه در سال ۱۴۴۴ هجری قمری، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و سید عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت همراه زائران بیت الله الحرام بودند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب در ابتدای این مراسم که در هتل میدان برگزار شد از زائران ایرانی خواست که باقیمانده فرصت حضور در جوار خانه خدا را مغتنم شمارند و قبل از بازگشت به ایران با حضور در مسجدالحرام و دعا و نیایش از این فضای معنوی نهایت بهره را ببرند.

وی افزود: مومنانی که لذت دعا را چشیده اند حاضر نمی‌شوند این فرصت را در جوار بیت الله الحرام از دست بدهند.

سرپرست حجاج ایرانی استغفار، توبه به درگاه الهی و حلالیت طلبیدن از همسفران را از دیگر مواردی ذکر کرد که در روزهای پایانی حج سال ۱۴۴۴ هجری قمری اهمیت بیشتری دارد تا زائر با پاکی بیشتری وارد سال جدید شود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه پاداش‌های الهی مسجدالحرام در هیچ کجای دنیا غیر از این سرزمین دست یافتنی نیست، افزود: این فرصت بسیار مغتنم ممکن است برای بعضی افراد تنها یکبار تکرار شود.

وی خطاب به زائران گفت: در این روزها با حضور در کنار خانه کعبه برای کسانی که سفارش کرده اند طواف انجام دهید و یا نماز بخوانید را فراموش نکنید چرا که سود آن با سودهای دنیایی قابل قیاس نیست و آنها نیز خواهند گفت بهترین کار و سوغاتی را برای ما به ارمغان آوردید.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با طرح این سوال که در روزهای آخر سفر چه کارهایی باید انجام داد، زائران را به بازخوانی برنامه‌های سفر، نامه به فرزندان و انجام عبادت، خواندن قرآن و حتی یک نگاه به کعبه به نیابت از افراد ناتوان و گمنام توصیه کرد.

وی با اشاره به نقش پند و اندرز افزود: حضرت علی (ع) در جنگ صفین به فرزندشان امام حسن مجتبی نامه نوشت و در مقام اندرز به فرزند خود فرمود: "أحیِ قَلبَکَ بِالمَوعِظَةِ. دلت را با موعظه و اندرز زنده بدار".

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه در عصر حاضر نیز امام امت (ره) با اینکه روزانه چند بار حاج احمد آقا را می‌دید ولی برای ایشان نامه نوشت، سیره بزرگان را درس آموز توصیف کرد و گفت: بسیاری از حرف‌ها را نمی‌توان در گفتگوها بیان کرد اما در نامه می‌توان براحتی طرح نمود.

وی به حاضران توصیه کرد به نیابت از افراد ناتوان و گمنام که برگردن آنها حق دارند و هیچ وقت ممکن است نتوانند به این سرزمین مشرف شوند در مسجدالحرام عبادت کرده و نماز بخوانند و خداوند هم وقتی ببیند که شما بنده اش را فراموش نکردید حضرت حق هم شمار را فراموش نخواهد کرد.

برپایه این گزارش، درپایان سخنان سرپرست حجاج ایرانی، حاج حمید رمضانپور مداح اهل بیت، ضمن قرائت دعای پرفیض کمیل؛ به مدیحه سرایی و روضه خوانی پرداخت.

درپایان این مراسم نیز شماری از حجاج با سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت به گفتگو پرداختند و به نکاتی اشاره کردند که درسفر به عربستان و حضور در شهرهای مکه و مدینه مشاهده کردند.

در دومین مراسم دعای کمیل متمرکز نیز که در هتل ویولت برگزار شد پس از سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد میر تبار، زائران ایرانی با نوای حاج عباس حیدرزاده ذاکر اهل بیت فرازهای دعای روح بخش کمیل را در جوار بیت الله الحرام زمزمه کردند و با پروردگار کعبه به راز و نیاز و مناجات پرداختند.

بر پایه این گزارش، همچنین آئین‌های دعای روحبخش کمیل در دیگر هتل‌های زائران ایرانی با سخنرانی روحانیون کاروان‌ها و قرائت دعای کمیل توسط مادحان اهل بیت (ع) برپا بود و حجاج ایرانی بیت‌الله الحرام در فضای ملکوتی مکه مکرمه همصدا با نجوای دعای کمیل امیرمؤمنان (ع) ندای یا سریع الرضا سردادند.