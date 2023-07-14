احتمال وقوع سیلاب در مناطق شمالی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: به دنبال نامساعد بودن شرایط جوی در برخی استان‌های کشور؛ شرایط در بخش‌های شمالی و شرقی هرمزگان برای وقوع سیلاب در ساعات بعد از ظهر فراهم است.

هواشناسی هرمزگان ضمن هشدار به مردم شمال و شرق هرمزگان، از تمامی شهروندان و مسافران در مسیر این استان خواست از برپاکردن چادر در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

در ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شمالی، شرقی و برخی ارتفاعات مرکزی افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در شرق خلیج فارس و دریای عمان، صیادان شناورهای سبک و صیادی امروز جمعه از رفت و آمد در مناطق یادشده خودداری کنند.