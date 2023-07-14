محموله ۲۰ هزارتایی سرم قاچاق در الیگودرز توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران ایست و بازرسی «خمه» الیگودرز در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق به یک دستگاه خودروی کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف که در بازرسی از این خودرو ۲۰ هزار عدد سرم تزریقی قاچاق فاقد مجوز کشف و دراینرابطه یک نفر دستگیر شد که برابر اعلام کارشناسان ارزش محموله کشف شده پنج میلیارد ریال برآورد شده است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از شهروندان خواست بهمنظور کمک به اقتصاد کشور و مبارزه با قاچاق در صورت اطلاع از اینگونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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