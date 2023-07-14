تردد شناورهای مسافری خارگ ساماندهی شد

حسین احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارگ به عنوان هاب مسافری استان بوشهر به شمار میرود و روزانه بیش از هزار مسافر در این حوزه تردد دارند.
وی افزود: دغدغه اصلی مدیریت عملیات عمومی به عنوان خدمات دهنده اصلی به حوزه پیرامونی وزارت نفت در جزیره خارگ رفع مشکلات اهالی صبور و شریف خارگ است، که به صورت ویژه در زمینه ساماندهی تردد دریایی این جزیره ورود کردیم.
مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: با تاکید مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران، یک کار گروه برای ساماندهی و رفع مشکلات حوزه تردد تشکیل شد و این کارگروه ضمن نیازسنجی، درخواستهای مردمی و صاحب نظران نیز در این زمینه را اولویت خود قرار داد.
احمدی خاطر نشان کرد: با هم افزایی و استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده و بنا به درخواستهای مردمی صورت گرفته مبدا تردد شناورهای مسافری متردد در مسیر بوشهر، خارگ به مبدا جزیره خارگ تغییر یافت.
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