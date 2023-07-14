  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۶

مدیر عملیات عمومی خارگ:

تردد شناورهای مسافری خارگ ساماندهی شد

تردد شناورهای مسافری خارگ ساماندهی شد

بوشهر- مدیر عملیات عمومی خارگ از ساماندهی ساعت تردد شناورهای مسافری متردد در جزیره خارگ خبر داد.

حسین احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارگ به عنوان هاب مسافری استان بوشهر به شمار می‌رود و روزانه بیش از هزار مسافر در این حوزه تردد دارند.

وی افزود: دغدغه اصلی مدیریت عملیات عمومی به عنوان خدمات دهنده اصلی به حوزه پیرامونی وزارت نفت در جزیره خارگ رفع مشکلات اهالی صبور و شریف خارگ است، که به صورت ویژه در زمینه ساماندهی تردد دریایی این جزیره ورود کردیم.

مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: با تاکید مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، یک کار گروه برای ساماندهی و رفع مشکلات حوزه تردد تشکیل شد و این کارگروه ضمن نیازسنجی، درخواست‌های مردمی و صاحب نظران نیز در این زمینه را اولویت خود قرار داد.

احمدی خاطر نشان کرد: با هم افزایی و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده و بنا به درخواست‌های مردمی صورت گرفته مبدا تردد شناورهای مسافری متردد در مسیر بوشهر، خارگ به مبدا جزیره خارگ تغییر یافت.

کد مطلب 5836365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها