مهدی سمیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۵۸ دقیقه امروز، حریق در طبقه اول برج اداری-تجاری پارسه واقع در چهارراه نوبت به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: حریق از سمت ترانس و کولر گازی وارد رستوران و عکاسی همکف شده اما دوزدگی تا طبقه سوم هم سرایت کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: با اقدام به موقع آتش‌نشانان از سرایت حریق به طبقات بالا جلوگیری شد اما ۷۰ نفر از ساکنان طبقات برج برای جلوگیری از صدمات دودزدگی توسط آتش‌نشانان از محل خارج شدند.

وی بیان کرد: هفت نفر از نجات‌یافتگان که آسیب جزئی دیده بودند، توسط عوامل اورژانس به‌صورت سرپایی مداوا شدند.



سمیعی متذکر شد: برای امدادرسانی به این حادثه، ۳۵ نفر نیرو به همراه ۱۲ دستگاه خودروی عملیاتی به محل اعزام شدند.