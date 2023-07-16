تکمیل پروژه های نیمه تمام کردستان در اولویت امور قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در دیدار با سرپرست و مسئولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با تأکید بر نظارت دقیق و شفاف توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از فعالیتهای عمرانی، خدمت رسانی و توسعهای خواستار توجه ویژه به وضعیت کلیه شهرستانهای استان شد.
وی برگزاری کمیتههای برنامه ریزی شهرستانی با حضور سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را اقدامی شایسته در توزیع اعتبارات شهرستانی دانست و افزود: خوشبختانه با جدیتی که از سرپرست جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سراغ داریم امیدواریم شاهد تحولی نو در ساختار مدیریت و برنامه ریزی استان باشیم.
نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان بازدید میدانی از پروژههای عمرانی استان و همچنین بررسی وضعیت شهرستانها از جنبههای گوناگون را گامی مؤثر در راستای دستیابی به اهداف و برنامههای دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در استان فرهنگی کردستان ذکر کرد.
حجتالاسلام پورذهبی افزود: لازم است سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از بعد نظارتی خود به صورت جدی بر کلیه امور و فعالیتهای دستگاههای اجرایی اشراف داشته باشد.
وی در بخش پایانی سخنان خود از آمار بالای جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی استان به عنوان یکی از معضلات استان نام برد و افزود: بیش از ۷۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش اداره کل بهزیستی و ۱۶۸ هزار نفر نیز تحت پوشش اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هستند که این وضعیت خود حاکی از محروم بودن استان از ابعاد مختلف است.
وی افزود: امیدواریم با پیگیری و کار جهادی دولتمردان دولت سیزدهم شاهد بهبود وضعیت معیشت، بازار کار و افزایش روند شتاب توسعه استان باشیم.
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