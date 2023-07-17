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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۹:۱۵

مهرماه ۱۴۰۲ صورت می‌گیرد؛

دانشگاه شهرکرد میزبان اولین همایش ملی دانش سنتی محیط زیست درایران

دانشگاه شهرکرد میزبان اولین همایش ملی دانش سنتی محیط زیست درایران

شهرکرد_اولین همایش ملی دانش سنتی محیط زیست در ایران به میزبانی دانشگاه شهرکرد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش ملی دانش سنتی محیط زیست در ایران با همکاری اداره کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری و حمایت معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به میزبانی دانشگاه شهرکرد، ۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

مفاهیم و مبانی دانش سنتی محیط زیست، دانش سنتی محیط زیست و زیست باستانی و تاریخی، دانش سنتی محیط زیست، دین و فرهنگ عامه، دانش سنتی و محیط زیست انسانی، دانش سنتی محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی، دانش سنتی محیط زیست و مدیریت بهره برداری پایدار از سرزمین، محورهای اصلی این همایش دو روزه است.

پژوهشگران و علاقمندان، می‌توانند تا ۲۰ شهریور سال جاری مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://conf.sku.ac.ir/TEKI مراجعه کنند.

کد مطلب 5838348

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