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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۷:۵۱

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

مرزهای آذربایجان شرقی در امنیت کامل است

مرزهای آذربایجان شرقی در امنیت کامل است

تبریز- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مرزهای آذربایجان شرقی در امنیت کامل است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری صبح دو شنبه در بدو ورود به تبریز در جمع خبرنگاران گفت: هدف اول حضور در تبریز ادای احترام به مردم عزیز و شهید پرور آذربایجان و همرزمان و پیشکسوتان دفاع مقدس است. خدا را شاکرم که فرصتی شد تا در آذربایجان شرقی حضور پیدا کنم.

وی در خصوص اهداف این سفر گفت: طی این سفر واحدهای نیروهای مسلح مستقر در استان از نزدیک از نظر میزان آمادگی و پیشرفت ارزیابی خواهند شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حضور تیم‌های متعددی از ستاد کل نیروهای مسلح از قبل در استان افزود: طبق بررسی‌های قبلی وضعیت استان از نظر امنیتی در شرایط مناسب و مطلوبی است و مرزهای منطقه بحمدلله امن هستند.

کد مطلب 5838352

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