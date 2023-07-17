مرزهای آذربایجان شرقی در امنیت کامل است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری صبح دو شنبه در بدو ورود به تبریز در جمع خبرنگاران گفت: هدف اول حضور در تبریز ادای احترام به مردم عزیز و شهید پرور آذربایجان و همرزمان و پیشکسوتان دفاع مقدس است. خدا را شاکرم که فرصتی شد تا در آذربایجان شرقی حضور پیدا کنم.

وی در خصوص اهداف این سفر گفت: طی این سفر واحدهای نیروهای مسلح مستقر در استان از نزدیک از نظر میزان آمادگی و پیشرفت ارزیابی خواهند شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حضور تیم‌های متعددی از ستاد کل نیروهای مسلح از قبل در استان افزود: طبق بررسی‌های قبلی وضعیت استان از نظر امنیتی در شرایط مناسب و مطلوبی است و مرزهای منطقه بحمدلله امن هستند.