افزایش ۱۱۲ درصدی اعتبارات استانی در بوشهر

محسن پاپری زارعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور اجرای پروژههای عمرانی در نقاط مختلف استان بوشهر اعتبارات خوبی جذب شده و باعث شده تا زمینه فعال شدن همه پروژهها فراهم شود.
وی با اشاره به اختصاص هشت هزار میلیارد تومان اعتبار از محل ردیفهای مختلف اعتباری به استان بوشهر در سال گذشته بیان کرد: از مجموع ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان بوشهر، هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از این میزان اعتبار تخصیص پیدا کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر با اشاره به تزریق ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان بوشهر از محل اعتبارات ارزش افزوده اضافه کرد: ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از سرجمع ردیفهای ملی به استان تزریق شد.
وی همچنین از تزریق هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به استان بوشهر از محل اعتبارات دور نخست سفر رئیس جمهور خبر داد و افزود: استان بوشهر از استانهای پیشتاز در جذب اعتبارات است.
پاپری زارعی با اشاره به رشد ۱۱۲ درصدی اعتبارات استان بوشهر در سال جاری تاکید کرد: اعتبارات استان بوشهر از ۲ هزار و ۲۰۰ به چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
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