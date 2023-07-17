به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد عاملی، استاندار اردبیل با اشاره به بررسی میدانی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه راهآهن اردبیل-میانه اظهار کرد: پروژه راهآهن اردبیل نزدیک به دو دهه عمر دارد و در این مدت همواره جز مطالبات اصلی مردم استان بود که پس از سفر ریاست جمهور به استان اردبیل، نگاه ویژه ملی و استانی برای تکمیل این پروژه شکل گرفت و در گام نخست نیز همت شد تا بخشهای سخت و گلوگاههای رها مانده از گذشته، مرتفع و تکمیل گردد.
به گفته وی سال گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار به پروژه تخصیص یافت و طی سال جاری نیز، ضمن تأمین ریل پروژه بهصورت کامل، بیش از یک هزار میلیارد ریال دیگر به این پروژه تزریق خواهد شد.
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