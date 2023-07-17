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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۹:۴۳

پنجره مهر؛

راه‌آهن اردبیل در یک قدمی ایستگاه پایانی

راه‌آهن اردبیل در یک قدمی ایستگاه پایانی

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: گلوگاه‌های اصلی و مهم پروژه راه‌آهن میانه - اردبیل از جمله تکمیل پل‌ها، تونل‌ها و قطعات سخت که در گذشته رها مانده بود را پشت سر گذاشتیم.

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به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد عاملی، استاندار اردبیل با اشاره به بررسی میدانی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه راه‌آهن اردبیل-میانه اظهار کرد: پروژه راه‌آهن اردبیل نزدیک به دو دهه عمر دارد و در این مدت همواره جز مطالبات اصلی مردم استان بود که پس از سفر ریاست جمهور به استان اردبیل، نگاه ویژه ملی و استانی برای تکمیل این پروژه شکل گرفت و در گام نخست نیز همت شد تا بخش‌های سخت و گلوگاه‌های رها مانده از گذشته، مرتفع و تکمیل گردد.

به گفته وی سال گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار به پروژه تخصیص یافت و طی سال جاری نیز، ضمن تأمین ریل پروژه به‌صورت کامل، بیش از یک هزار میلیارد ریال دیگر به این پروژه تزریق خواهد شد.

کد مطلب 5838451

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