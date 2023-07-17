تداوم رگبار پراکنده در گلستان/ احتمال آبگرفتگی برخی معابر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدیه اصحابی گفت: بر اساس الگوهای پیش یابی با فعالیت سامانه پرفشار، شاهد تداوم ابرناکی، رگبار و رعدوبرق پراکنده، کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید (در برخی نقاط گاهی شدید) به ویژه مناطق کوهستانی هستیم.
وی افزود: با توجه به وقوع بارشهای رگباری طی این مدت احتمال آبگرفتگی برخی معابر دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: به تدریج از روز چهارشنبه از شدت ناپایداریها کاسته میشود و تا اوایل هفته آینده جو استان آرام و آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش بینی میشود.
وی افزود: بیشینه دمای هوا نیز از اواخر هفته به طور نسبی گرمتر خواهد شد.
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