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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۹

کارشناس هواشناسی گلستان عنوان کرد؛

تداوم رگبار پراکنده در گلستان/ احتمال آبگرفتگی برخی معابر

تداوم رگبار پراکنده در گلستان/ احتمال آبگرفتگی برخی معابر

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم رگبار پراکنده و ابرناکی آسمان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدیه اصحابی گفت: بر اساس الگوهای پیش یابی با فعالیت سامانه پرفشار، شاهد تداوم ابرناکی، رگبار و رعدوبرق پراکنده، کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید (در برخی نقاط گاهی شدید) به ویژه مناطق کوهستانی هستیم.

وی افزود: با توجه به وقوع بارش‌های رگباری طی این مدت احتمال آبگرفتگی برخی معابر دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: به تدریج از روز چهارشنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و تا اوایل هفته آینده جو استان آرام و آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌شود.

وی افزود: بیشینه دمای هوا نیز از اواخر هفته به طور نسبی گرم‌تر خواهد شد.

کد مطلب 5838888

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