محرم ماه تحول و حیات طیبه امت اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در پیامی فرارسیدن ماه شریف محرم را تسلیت گفت.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در این پیام آورده است: خداوند منّان را سپاسگزاریم که بار دیگر توفیق درک ماه شریف محرّم را به ما عنایت فرمود تا با حضور آگاهانه در مراسم عزای سالار شهیدان قلب‌ها را شستشو داده و برای قرب به آن بزرگوار و حضور در بارگاه قدسیان آماده شویم.

امام جمعه اراک با اشاره به اینکه محرم ماه تحول دل‌ها وجهانها و جهاد و فداکاری در راه خداست، گفت: محرم ماه تقرب الی الله و تقرب به اولیای خداوند است. محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر و حیات طیبه امت اسلام است، محرم ماه بیداری، فداکاری واز خودگذشتگی در راه حق است. ماه امید و نجات و ماه وحدت و حیات و بیداری و نشاط و مبارزه با کفر و استکبار و نفاق است.

دری نجف آبادی در این پیام تاکید کرده است: دوستان و ارادتمندان به حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران آن بزرگوار از این فرصت نورانی برای اعتلای کلمه الله و قرب الی الله و نفی ظلم و استکبار استفاده خواهند کرد و با وحدت کلمه و حضور قلب و زبان و بیان گویا و شعار و شور حسینی (ع) قدرت اسلام و اهل البیت (ع) را به جهان و جهانیان نشان خواهند داد و بار دیگر وحدت و انسجام، شکوه و عظمت، بیداری و هوشیاری، آگاهی و معرفت، حضور و شعور معنوی و اخلاقی خود را به نمایش خواهند گذاشت و پرده دار چهره کریه استبداد و استکبار و ظلم برخواهند داشت.

امام جمعه اراک بیان داشت: حسینیه‌ها، مساجد، امامزادگان، موکب ها، هیأت مذهبی، رسانه‌های جمعی، مداحان و مرثیه خوان‌ها، شعرا و ادبا و هنرمندان و همه مردم کوچه و بازار و شهرو روستا بار دیگر به صحنه خواهند آمد تا سیمای بزرگ عاشورا و کربلا و امام حسین (ع) و یاران آن بزرگوار را به جهانیان ارائه نمایند و چهره واقعی دین و کربلا و حق را به نمایش گذارند و مجد و عظمت اسلام ناب، اسلام عزت و شرف، اسلام حریت و آزادگی، اسلام جهاد و اجتهاد، اسلام معنویت و اخلاق را به تصویر بکشند و همه جا شعار أَ لاَ تَرَوْنَ أَنَّ اَلْحَقَّ لاَ یُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ اَلْبَاطِلَ لاَ یُتَنَاهَی عَنْهُ را فریاد زنند و شعار هیهات منّا الذلّه را به گوش جهانیان برسانند و وفاداری خود را به امام و شهدا و رهبری عزیز و مقاومت نشان دهند.

وی تاکید کرده است: ذکر کربلا یک تاریخ است یک دانشگاه بزرگ و جهانی است. پایگاه بزرگ پیامبران و اولیای الهی است. چراغ راهنمای بشریت و همه آزادیخواهان عالم تا قیام قیامت است و البته کربلا امانت بزرگی در دست همه انسان‌های مؤمن و آزاده و آزادیخواه جهان است که باید آن را پاس بدارند و در صیانت و اعتلای آن بکوشند و چراغ و چشمه جوشان آن را برای همیشه روشن بدارند و اکنون انقلاب اسلامی این رسالت بزرگ را به دوش جامعه ما وجوانان ما و دلدادگان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) انداخته باید برای پاسداری و صیانت و گسترش مفاهیم بلند و نورانی آن همه با هم، همصداو هم جهت باشیم و نسبت به صیانت از ابعاد با عظمت آن کوشا و جدی باشیم ودراین راه مقدس اسلام سراز جان نشناسیم و مال و جان را با خدا معامله کنیم که خداوند خریدار جان ومال پاکان و پاک باختگان است ونور خداوند هرگز خاموش نمی‌شود.

دری نجف آبادی خاطر نشان کرد: از مردم شریف استان مرکزی و کلانشهر اراک انتظار می‌رود با تمامی وجود برای اعتلای کلمه الله و عزت و سربلندی اسلام و قرآن واهل البیت (ع) همچون گذشته کوشا و فداکار باشند و سر در گرو عشق خدا و اولیای الهی داشته باشند و برای خدا به پا خیزند و در راه خداوند فداکاری کنند و از خداوند پاداش خود را بگیرند که خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نخواهد فرمود و حضور همگان در تعظیم شعائر مذهبی و عاشورا از بزرگترین عبادت هاست. خداوند از همه شما عزیزان به شایستگی قبول فرماید.