سرپرست حجاج ایرانی: حج عبادتی با ابعاد مختلف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب که غروب دوشنبه (26 تیر) در محفل انس و معرفت در جمع زائران ایرانی در هتل رتاج سخن می گفت، افزود: علاوه بر بعد فردی که انسان به خودسازی می پردازد و فرمان باریتعالی را عملیاتی می کند بروندادهای حج در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی، تمدنی و... فراوان است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تاکید کرد: حج عبادتی است که اگر در انجام اعمال و مناسک آن مشکلی رخ دهد فردی که سالها در انتظار این سفر بوده خود را مغبون می بیند و حضور روحانیون بعنوان راهبران احکام و مناسک حج که زائران را ارشاد می کنند در کاروان ها لازم وضروری است.

وی سپس خاطره ای از مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد شریف مهدوی سرکنسول اسبق کشورمان در جده نقل کرد و گفت: وی روحانی بود و زمانی که خانواده ای از مسجدالحرام با وی تماس گرفت و سوالی را مطرح کرد و امکان تماس با این خانواده قطع شد از جده به مکه آمد و این خانواده را در مسجدالحرام پیدا کرد و به سوال آنان پاسخ داد و در جواب آنها که چرا این قدر به خود زحمت دادید ، گفت: وظیفه من ابتدا بعنوان یک روحانی تبلیغ و ارشاد است لذا آمدم تا پاسخ سوال شما را بدهم و خدا را براین توفیق و توفیق انجام طواف شاکرم.

سرپرست حجاج ایرانی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) می فرماید: حج را انجام دهید، دین ومناسک را خوب بشناسید و از مکه به اوطان خود برنگردید مگرآن که توبه کرده باشید و صفات بد را از خود ریشه کن کنید، افزود: هر اسانی نقطه ضعفی دارد ، حسادت، بخل ، تکبر و... صفات منفی است که موجب نکوهش انسان است.

وی خطاب به حاضران گفت: ذره ای تکبر و خود برتربینی در وجود سرداران رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید حاج حسین همدانی که شما ازخطه این عزیزان هستید وجود نداشت.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از سخن گفتن پشت سر دیگران بعنوان یک صفت بد یاد کرد و گفت: گاهی اوقات صفات بد حج را از بین می برد لذا در بازگشت به کشورمراقبت کنید تا تحولی که حج در شما ایجاد کرده حفظ شود.

وی افزود: توبه وتلاش کردن برای ترک صفات بد از وجود انسان از جمله ابعاد فردی است که اثر جمعی هم دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به روایت "ما یُعْبَأُ بِمَن یَؤُمُّ هذا البَیتَ إذا لَم یَکُن فیهِ ثَلاثُ خِصالٍ : وَرَعٌ یَحْجِزُهُ عن مَعاصی اللّه تعالی ، و حِلْمٌ یَمْلِکُ بهِ غَضَبَهُ ، و حُسْنُ الصَّحابةِ لِمَن صَحِبَهُ- کسی که این خانه را زیارت کند، اگر سه خصلت در او نباشد، ارزش ندارد: ورعی که او را از معاصی خداوند متعال باز دارد، حلمی که با آن خشمش را مهار کند و حسن معاشرت با کسی که با وی همنشینی دارد" از امام باقر (ع ) حاضران را به خود نگه داری و خود کنترلی در برابر گناه، حلیم و بردبار بودن و خوش رفتاری و خوش برخوردی با همسفران در بازگشت از سفر حج توصیه کرد.

وی افزود: امام باقر(ع) همچنین می فرماید: من اگر بتوانم خرج یک خانواده مسلمانی را تأمین کنم و آبرویشان را حفظ کنم برایم محبوب تر است از هفتاد حج مستحبی خانه خداست.

وی اضافه کرد: در شرایطی که اقشار آسیب پذیر در جامعه زیاد هستند در بازگشت از سفر حج به دستگیری از آنها توجه کنید .

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب همچنین از حجاج کرمانی و همدانی حاضر در این محفل خواست فرصت باقیمانده در سرزمین وحی را به بازخوانی برنامه هایشان اختصاص دهند و همه کسانی را که از آنها التماس دعا داشتند در جوار خانه خدا یاد و برای شان دعا کنند.

بر پایه این گزارش، دراین مراسم پس از تلاوت زیبای قاری برجسته کشورمان حاج علی سواری ، گروه تواشیح میعاد برنامه اجرا کرد و حاج روح الله برزه کار مداح اهل بیت عصمت و طهارت در آستانه فرارسیدن محرم حسینی به نوحه خوانی پرداخت.