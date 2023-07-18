به گزارش خبرنگار مهر، عبداله نوحی صبح سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی بهارستان که با حضور علاء الدین ازوجی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و رؤسای ادارات شهرستان با هدف تصویب اعتبارات استانی طرح‌ها و پروژه‌ها در سالن جلسات پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، اظهار داشت: دولت خدمتگزار سیزدهم نسبت به رفع محرومیت شهرستان بهارستان نگاه ویژه ای دارد.

نوحی گفت: با اقداماتی که در بحث شاخص‌ها و افزایش سرانه‌ها در حال انجام است، نسبت به سال گذشته افزایش شاخص‌ها قابل قبول خواهد بود.

فرماندار بهارستان افزود: در حوزه بهداشت و درمان، ورزشی، آموزشی و عمرانی مجموعه‌ای از اقدامات شروع شده که با تسریع اجرای پروژه‌ها، تلاش داریم شاخص‌ها در کمترین زمان ممکن ارتقا یابند.

وی در ادامه با بیان اینکه اداراتی که مستأجر هستند، نهایت تلاش خود را جهت دریافت اعتبارات لازم به عمل آورده و در جذب آن کوشا باشند عنوان داشت: تأخیر در اجرای پروژه‌ها علاوه بر اینکه برای دولت هزینه اضافی ایجاد می‌کند، بعضاً ضعف ادارات و دستگاه‌ها در جذب اعتبارات، باعث برگشت بودجه تخصیصی نیز می‌شود، لذا لازم است در سریع‌ترین زمان ممکن اعتبارات تخصیصی، جذب و در اجرا یا تکمیل پروژه‌ها هزینه شود.