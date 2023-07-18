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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳

کاراته‌کاران چهارمحالی از مسابقات قهرمانی کشور دست پر بازگشتند

کاراته‌کاران چهارمحالی از مسابقات قهرمانی کشور دست پر بازگشتند

شهرکرد_ ۴۷ مدال طلا، نقره و برنز حاصل تلاش کاراته‌کاران چهارمحال و بختیاری در سی و چهارمین مسابقات قهرمانی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در سبک شیتوریو ایران به میزبانی استان تهران برگزار شد.

تیم استان در این مسابقات در بخش بانوان به مربیگری لیلا مردانی، نسرین کیانی، زینب رحیمی در رده‌های نونهالان «الف» و «ب»، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان موفق به کسب ۹ طلا ۶ نقره ۲۴ برنز شدند.

همچنین تیم آقایان به مربیگری مصطفی علی اکبری دو مدال طلا یک نقره و پنج برنز این مسابقات را از آن خود کردند.

گفتنی است در بخش بانوان فرزانه فرهادی دوست و در بخش آقایان محمود طیبان، رسول عزیزی به عنوان داور از استان چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.

کد مطلب 5839468

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