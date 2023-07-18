۳۱ هزار کیسه آرد برای نان هیئات مذهبی در مازندران تخصیص داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تخصیص ۳۱ هزار کیسه آرد مناسبتی برای تأمین نیاز شهروندان و نان هیأت‌های مذهبی استان مازندران خبر داد و گفت: همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و در راستای تأکیدات استاندار مازندران به منظور تأمین نان شهروندان و مراسم مساجد و هیئت‌های مذهبی در ایام ماه محرم، بیش از ۳۱ هزار تن سهمیه آرد مناسبتی فوق العاده به نانوایان استان اختصاص یافته و در اختیار کارگروه‌های آرد و نان شهرستان‌ها قرار گرفت.

وی گفت: برای سهولت و تسریع در تأمین به موقع نان مراسم‌های مذهبی و ثبت تراکنش صحیح در سامانه هوشمند نانینو، تمامی هیئات امنای مساجد و هیئت‌های مذهبی می‌بایست از طریق منوی کسب و کار (دائم یا موقت) در این سامانه ثبت نام کرده و پس از دریافت کد رهگیری و تأیید از سوی فرمانداران شهرستان نسبت به خرید نان مورد نیاز خود از واحدهای خبازی منتخب از طریق منوی مذکور اقدام کنند.

حدود پنج هزار واحد نانوایی در مازندران فعال است.