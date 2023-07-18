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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۱

پیش بینی وزش باد و گردوخاک در استان کرمان

پیش بینی وزش باد و گردوخاک در استان کرمان

کرمان- رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز وزش باد و گردوخاک در استان کرمان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیده حبیبی با اعلام اینکه هم اکنون آسمان استان کمی ابری تا ابری است گفت: وزش باد و گردوخاک پدیده غالب جوی در استان تا اواخر هفته است.

وی افزود: با افزوده شدن بر سرعت باد در اغلب مناطق استان، احتمال کاهش دید افقی و غلظت غبار دور از انتظار نیست.

حبیبی گفت: شهداد در ۲۴ ساعت گذشته با دمای ۴۸ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین منطقه استان کرمان بود. لاله زار با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه استان کرمان به ثبت رسیده است.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان حداقل دمای امروز شهر کرمان را ۱۸ درجه سانتیگراد اعلام کرد و افزود: امروز دمای کرمان در گرم‌ترین ساعات خود به ۳۸ درجه سانتیگراد می‌رسد.

کد مطلب 5839563

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