پیش بینی وزش باد و گردوخاک در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیده حبیبی با اعلام اینکه هم اکنون آسمان استان کمی ابری تا ابری است گفت: وزش باد و گردوخاک پدیده غالب جوی در استان تا اواخر هفته است.



وی افزود: با افزوده شدن بر سرعت باد در اغلب مناطق استان، احتمال کاهش دید افقی و غلظت غبار دور از انتظار نیست.

حبیبی گفت: شهداد در ۲۴ ساعت گذشته با دمای ۴۸ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین منطقه استان کرمان بود. لاله زار با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه استان کرمان به ثبت رسیده است.



رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان حداقل دمای امروز شهر کرمان را ۱۸ درجه سانتیگراد اعلام کرد و افزود: امروز دمای کرمان در گرم‌ترین ساعات خود به ۳۸ درجه سانتیگراد می‌رسد.