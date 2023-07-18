به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کرمی صبح سه‌شنبه نشست هم اندیشی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان بوشهر اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای ظرفیت بزرگ در استان است که از این ظرفیت باید به خوبی استفاده شود.

وی اضافه کرد: دانشگاه به نوعی کارخانه آدم سازی است و تحصیلات دانشگاهی باید منجر به تغییر دیدگاه ذهنی و نوع جهان‌بینی در دانشجویان و دانش آموختگان شود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما آمادگی دریافت پیشنهادات ارزنده و عملیاتی در خصوص افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم توسعه کشور در راستای حمایت از مراکز آموزش علمی کاربردی و ارائه به مجلس شورای اسلامی را داریم.

وی تاکید کرد: همواره رویکردمان حمایت و همکاری در راستای توسعه و گسترش آموزش‌های مهارتی در استان در راستای تقویت و توسعه مراکز آموزش علمی کاربردی است و نیاز است دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در راستای نیازمندی‌های بازار کار و اشتغال پایدار و کارآفرینی در استان گام‌های مؤثری بر دارد.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی بوشهر ضمن تأکید بر بررسی و تحول مجدد آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و اشتغال، و با شعار پیوند زیست بوم دانشگاه با زیست بوم اشتغال، ایجاد بستر تعامل سازنده و متقابل بین صنعت و تمامی ارکان مدیریتی استان و دانشگاه و استفاده از ظرفیت دانش آموختگان و کارآفرینان دانشگاه در حوزه‌های مختلف را مهم ارزیابی کرد.

فضل‌الله لک بر سیاست‌های اشتغال، مهارت محوری، نیاز آفرینی و رصد مستمر فعالیت و نیازمندی‌های بازار کار و اشتغال تأکید و ارائه رشته‌های تحصیلی منطبق با نیازمندی‌های بازار کار، اجرای دوره‌های تک پودمان تخصصی، تک درس مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی استان را از جمله تفاوت‌های حائز اهمیت این دانشگاه با سایر زیر نظام‌های آموزش عالی عنوان کرد.