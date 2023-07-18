افزایش آمادگی امدادی در اربعین با برگزاری دوره بازآموزی امدادگران

به گزارش خبرگزاری مهر، فائق عبدالله زاده مدیرکل آموزشهای تخصصی و ضمن خدمت جمعیت هلال احمر با اعلام این خبر گفت: امسال دوره بازآموزی نجاتگران با عنوان «امدادرسانی در تجمعات انبوه (اربعین حسینی)» در شعب سراسر کشور برگزار خواهد شد.
عبدالله زاده گفت: این دوره بازآموزی ۱۲ ساعت خواهد بود که به شکل حضوری و با برگزاری کارگاه عملی برگزار میشود.
عبداللهزاده بر لزوم آموزش نجاتگران در سراسر کشور تاکید کرد و عملیات اربعین را مختص استانهای مرزی غرب کشور ندانست.
وی توضیح داد: عملیات امدادی جمعیت هلال احمر در پیادهروی بزرگ اربعین، تنها در استانهای غربی کشور برگزار نمیشود بلکه همه پایگاههای امداد و نجات سراسر کشور به دلیل افزایش بار ترافیکی در آمادگی کامل عملیاتی خواهند بود.
وی افزود: همچنین مرزهای شرقی کشور نیز پذیرای پذیرش و استقبال زائرانی هستند که از کشورهای همسایه وارد ایران میشوند تا پس از عبور از خاک کشورمان به عراق برسند.
مدیرکل آموزشهای تخصصی، همچنین از آموزش ضمن خدمت کارکنان ستادی هلال احمر خبر داد و گفت: برای آن دسته از کارمندان جمعیت هلال احمر که درگیر عملیات اربعین هستند؛ دوره ۸ ساعته الکترونیکی ویژه این مراسم طراحی شده است که در چارچوب آموزشهای ضمن خدمت کارکنان برگزار خواهد شد.
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