به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز سه شنبه از بازداشت یک زن در این کشور به دلیل همکاری با سرویس‌های ویژه اوکراین خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی سرویس امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است: یا این بازداشت از یک حمله تروریستی در «اوگلیچ» واقع در استان یاروسلاول جلوگیری شده است.

بیانیه سرویس امنیت فدرال روسیه در این ارتباط اضافه می کند: در این رابطه یک زن به دلیل انتقال اطلاعات به سرویس‌ های ویژه اوکراین در مورد یکی از تاسیسات زیرساختی حیاتی با هدف انجام یک حمله تروریستی بازداشت شد.

سرویس امنیت فدرال روسیه اضافه کرد که تحقیقات مسکو در خصوص عوامل مربوط به این زن ادامه خواهد داشت.

این در حالیست که پیشتر نیز سرویس امنیت فدرال روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «حمله تروریستی» برنامه‌ریزی‌شده سرویس اطلاعات اوکراین در نیروگاه‌های هسته‌ای لنینگراد و کالینین، را خنثی کرده است. نیروهای اوکراینی بیش از ۳۰ بمب و مواد منفجره را در این دو نیروگاه هسته‌ای جایگذاری کرده بودند.

آنگونه که در این بیانیه آمده بود، «ترویست‌ های اوکراینی» موفق شدند یکی از چهار ستون خط انتقال برق به نیروگاه لنینگراد را منفجر کنند.