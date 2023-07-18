‌به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت‌الله معتمدی در سخنانی، اظهار داشت: در استان لرستان ۱۸ مرکز ثابت با ۱۵۰ مربی و ۴۰۰ مرکز آزاد یا بخش خصوصی با ۷۰۰ مربی کارآموزش کارآموزان فنی حرفه‌ای را بر عهده دارند.

وی افزود: سالانه ۳۰ هزار نفر در قالب ۲۰۰ رشته شامل کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات از آموزش‌های فنی حرفه‌ای استان بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان، گفت: در مجموع در بخش دولتی و آزاد امسال تعهد ما هفت میلیون و ۵۰۰ نفرساعت آموزش است که امیدواریم این تعهد را انجام دهیم.

معتمدی، افزود: سال گذشته در بخش آزاد و دولتی در مجموع پنج میلیون ساعت تعهد داشتیم که به آن عمل کردیم.