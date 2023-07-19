۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار فرهنگی به استان ها اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود اسلامی صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: در دور اول سفر های استانی رئیس جمهور، ۶۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کردیم که ۳۳ درصد محقق شده شده است.

وی افزود: در دور دوم سفر هم ۲۲۵ میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع های فرهنگی پیش بینی شد، امید است تمام مجتمع های فرهنگی که بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در بازه زمانی تعیین شده به تکمیل برسد.

اسلامی با بیان اینکه تمام مشکلات نربوط به هنرمندان، جشنواره ها و بزرگداشت های مربوط به برزرگدان رفع می شود، گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور، تمام پروژه های فرهنگی بالای ۵۰ درصد باید تا پایان دولت سیزدهم تکمیل شود.

معاون توسعه و اداری مالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در این راستا ۵۵۰ پروژه در کشور نیمه تمام بوده و بعضاً از سال ۸۸ متوقف بوده و با اقدامات انجام شده مجدد فعال شده است.

وی با اشاره به ۱۵ پروژه ملی در کشور، اظهار کرد: از این تعداد پنج مورد افتتاح شده و مابقی در حال ساخت و برخی افتتاح است.

اسلامی با بیان اینکه امسال انقلابی در اعتبارات فرهنگی استانی به وجود آمده است، گفت: هزار میلیارد تومان در خصوص تقویت بنیه فرهنگی استان ها قرار دادند که با محوریت شورای فرهنگ عمومی و فرهنگ و ارشاد هزینه می شود.