محکومیت هتک حرمت خانواده شهید مدافع حرم کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اقدام هتک حرمت خانواده معظم شهید علیخانی را درپی انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله القاصم الجبارین

در پی هتک حرمت و اهانت به بیت سردار مدافع حرم شهید عالیخانی، مراتب تأسف و تأثر خویش را از این قضیه ابراز نموده و خواستار برخورد شدید قضائی، انتظامی، امنیتی و… با مسببان و هتاکان هستیم.

سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دستگاه متولی فرهنگ دینی که وظیفه ذاتی اش پاسداری از اصول و ارزشهای الهی است، هرگونه تسامح با خاطیانی را که علاوه بر فعل غیر شرعی و غیراخلاقی کشف حجاب، حرمت آمر به معروف و ناهی از منکر را که از خانواده معزز شهید مدافع حرم نیز بوده اند، گناهی بزرگ و خطایی نابخشودنی می‌داند و پیگیر برخورد قاطع دستگاه قضائی با اراذل و اوباش و بر هم زنندگان آرامش روحی و روانی جامعه هستیم.