به گزارش خبرنگار مهر، رحیم یونسی صبح دوشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر و دیدار با خبرنگاران این خبرگزاری، اظهار کرد: خبرنگاران همواره حافظ ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و ذره‌ای از این اعتقاد خود کوتاه نیامده‌اند.

وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر همواره در کنار فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای قرار گرفته و با اطلاع‌رسانی شفاف از اقدامات آموزشی فنی و حرفه‌ای میدان‌داری کرده است، تصریح کرد: ما در فنی و حرفه‌ای وظیفه عمده صیانت از بیت‌المال و آموزش نیروهای کار را بر عهده داریم که رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی این امر در خط مقدم فعالیت قرار دارند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان اردبیل گفت: در حال حاضر دشمن از طرق مختلف در صدد زیر سوال بردن دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که رسانه‌ها با قرار گرفتن در جبهه حقانیت، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی وظیفه روشنگری جامعه را بر عهده دارند.

یونسی با بیان اینکه ۱۷ مرداد نه تنها یک روز در تقویم شمسی بلکه ایامی برای پاسداشت مجاهدت‌های ایثارگونه خبرنگاران است، افزود: ما همواره در ترویج مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، اجرای طرح‌های مهارت‌آموزی و… خبرنگاران را یاران صدیق فنی و حرفه‌ای مشاهده کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه جامعه برای پایداری و ایجاد اشتغال مولد لاجرم نیازمند مهارت‌آموزی است، خاطرنشان کرد: از یک میلیون فرصت شغلی مشخص، ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به دلیل نبود مهارت‌های لازم بلاتصدی است که فنی و حرفه‌ای با ورود عالمانه در این حوزه نهضت مهارت‌آموزی را در اردبیل ایجاد کرده است.

در این دیدار مدیر خبرگزاری مهر استان اردبیل نیز خبرگزاری مهر را رسانه‌ای در تراز انقلاب، امیدآفرین و وحدت‌بخش اعلام کرد و ادامه داد: رشد و شکوفایی کشور در درازمدت اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه رسانه‌ها با فعالیت‌های ایثارگونه خود این دستاوردهای نظام را معرفی کنند.

مالک پناهی‌سِردی اضافه کرد: خبرگزاری مهر خطوط قرمز نظام را برای خود اولویت می‌داند و در ارتقای چهره فرهنگی، اجتماعی و… استان تلاشی خستگی‌ناپذیر دارد.

وی گفت: امروز خبرگزاری مهر به عنوان رسانه‌ای مرجع در استان شناخته شده و ۹۵ درصد تولیدات رسانه‌ای استان در این خبرگزاری به منصه ظهور می‌رسد.