به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشور کمیته کیک بوکسینگ w.a.s.c.o بانوان در دو استایل مبارزه و هنرهای فردی به میزبانی تهران برگزار و تیم بانوان استان در این مسابقات خوش درخشیدند.

مرضیه خدادادی در استایل مبارزه مقام اول و در استایل هنرهای فردی موفق به کسب مقام دوم این رقابت‌ها شد.

ملیکا ملک محمدی و یاسمین موسایی در استایل مبارزه مقام اول، نیوشا محمدی و نیایش حسینی در استایل مبارزه مقام دوم و حدیثه بهرامی، فاطمه سیدآبادی، زینب دهنوی و صدیقه خانی در استایل مبارزه مقام سوم را کسب کردند.

همچنین عاطفه اکبری از استان چهارمحال و بختیاری به‌عنوان داور در این مسابقات حضور و مرضیه خدادادی مربیگری تیم استان را بر عهده داشت.