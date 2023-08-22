۳۲ سازه پرخطر کرج شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی اظهار داشت: این روزها که حوادث و رخدادهای مرتبط با سازه‌های ناایمن و فرسوده رو به افزایش است بشدت نیازمند شناسایی و اشراف بر سازه‌هایی هستیم که در معرض خطر بوده و ممکن است برای شهر حادثه آفرین باشند. از این رو سازمان آتش‌نشانی ملزم به شناسایی سازه‌های ناایمن و پرخطر شد و از این طریق ۳۲ سازه که به دلیل عدم برخورداری از سیستم اعلام و اطفای حریق، دارای خطر جدی برای شهر بودند، شناسایی شد.

شهردار کرج اضافه کرد: البته در مجموع بیش از ۱۴۰۰ سازه در کرج وجود دارند که فاقد سیستم اعلام و اطفای حریق می‌باشند اما از این تعداد ۱۵۰ سازه دارای خطر متوسط، ۳۲ سازه پرخطر و مابقی کم خطر به شمار می‌آیند و لازم به توصیح است بیشتر سازه‌های پرخطر از لحاظ موقعیت مکانی در حدفاصل بین میدان کرج تا میدان سپاه و عظیمیه قرار دارند و شامل ساختمان‌های بلندمرتبه غیرمسکونی هستند که تردد شهروندان در آن‌ها زیاد است.

کیانی ادامه داد: در خصوص این اماکن، مکاتباتی با مقامات قضائی و شهرداری‌های مناطق انجام شده که خوشبختانه در برخی از آنها ایمن سازی آغاز شده است. اما بخشی دیگر از مالکان به این موضوع بی توجه هستند که از این شهروندان می‌خواهیم با توجه به ضرورت رعایت حقوق شهروندی و ارتقای ایمنی و سلامت خود و سایر همشهریان هر چه سریع‌تر نسبت به رفع نقایص موجود اقدام کنند.

شهردار کرج افزود: علاوه بر این، با همکاری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، کارشناسان حوزه معاونت ایمنی و پیشگیری سازمان به این محل‌ها اعزام شده و ایمن‌سازی باتوجه به هزینه‌بر بودن در برخی سازه‌ها به‌صورت فازبندی درحال انجام است. اگرچه مکاتبه، صدور اخطار و اعمال بندهای ۲۰ و ۱۴ ماده ۵۵ از ابزارهای قانونی شهرداری محسوب می‌شود اما ایمن‌سازی هرسازه منوط به اقدام مالکان بوده و ایجاد کمیته یا کمیسیون ایمنی باحضور نمایندگانی از دادگستری، استانداری، شهرداری و سایر ادارات مرتبط؛ پیشنهاد ما به عنوان عاملی اثرگذار برای سوق دادن مالکان به سمت ایمن‌سازی است.

کیانی توضیح داد: ناایمنی سازه‌ها دارای مفهوم گسترده‌ای است که از جمله آن می‌توان به رعایت نشدن اصول مهندسی و فقدان سیستم و تجهیزات اعلام و اطفای حریق اشاره کرد که رصد مورد دوم در دایره وظایف سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج قرار دارد و مابقی در حوزه اختیار دستگاه‌های مربوطه است. امیدواریم با همکاری شهروندان هر چه زودتر به تحقق شهری ایمن دست یافته و شاهد خطرات و آسیب‌هایی از این دست نباشیم.