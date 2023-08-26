ظرفیت کهگیلویه و بویراحمد در گردشگری سلامت/توزیع ۲۴٠ دستگاه پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه یاسوج، افزود: کهگیلویه و بویراحمد با توجه به ظرفیت آب و هوایی که دارد، می‌تواند در بحث گردشگری سلامت عملکرد مطلوبی را عملیاتی کند.

وی با بیان اینکه پتانسیل تجارت دارویی نیز در این استان وجود دارد، ابراز داشت: صنعت دارویی این استان می‌تواند با تکیه بر گیاهان دارویی و مراتع مستعد تقویت شود.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ظرفیت‌ها باید به جایی برسد که حتی یک بیمار برای درمان نیاز به خروج از استان نداشته باشد، خاطرنشان کرد: تکمیل ظرفیت‌های درمانی و ایجاد زیرساخت متمرکز در مرکز استان مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه ۲۴٠ دستگاه و تجهیزات پزشکی پیشرفته در مناطق محروم کشور توزیع شد، اظهار کرد: تجهیز و توسعه در مناطق مختلف ادامه دارد.