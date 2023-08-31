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۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۲۴

وزیر بهداشت خبر داد؛

اجرای طرح «سلامت خانوار» در کشور

اجرای طرح «سلامت خانوار» در کشور

شیراز- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح «سلامت خانوار»، کلان طرح وزارت بهداشت برای افزایش خدمات بهداشتی و درمانی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری از ۶۶ طرح حوزه بهداشت در استان فارس بیان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خواهیم یافت که باید دو موضوع در جامعه مورد توجه تمامی مدیران ارشد کشور باشد که از جمله این موضوعات باید به رضایت الهی و تلاش برای مردم است.

وی اضافه کرد: افزایش بهره‌وری نیروی انسانی یکی از اهدافی است که در وزارت بهداشت مورد توجه و جز برنامه‌های اصلی این وزارت خانه است.

او ادامه داد: طرح «سلامت خانواده» طرح جدیدی است که در تلاش برای افزایش سلامت جامعه و خانواده است در این طرح پرونده سلامت برای خانواده ایجاد شده و روند درمانی افراد خانوار در قالب این طرح ادامه خواهد یافت.

به گفته وزیر بهداشت این طرح در ۹۱ شهرستان کشور در حال اجرا است.

عین اللهی تاکید کرد: طرح پزشک خانوار پیش‌تر در استان‌های فارس و مازندران اجرایی شد اما طرح کلانی که برای افزایش سلامت خانوار در نظر گرفته شده است طرح سلامت خانوار است.
به گفته این مقام مسئول یکی از اهدافی که در وزارت بهداشت در حوزه عمران مدنظر است ساخت مگا بیمارستان در تمام مناطق کشور است.

کد مطلب 5875861

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