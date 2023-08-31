خدمت رسانی ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس به زوار حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امانی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چذابه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر قریب به هفت هزار دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی در حال خدمت رسانی به زائران هستند؛ البته با توجه به تعهد اعلام شده از سوی دستگاههای اجرایی کشور قرار بود پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه وسیلههای نقلیه در اختیار ما قرار دهند که با توجه به کمبودها و مسائل پیش روی آنها این اتفاق صورت نگرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به پیگیریهای انجام شده اگر از آن تعداد یک هزار دستگاه در اختیار ما قرار دهند نهایتاً با هشت هزار ناوگان خدمت رسانی به زائران امام حسین (ع) را انجام میدهیم.
امانی بیان کرد: توصیه ما به مردم این است که برای سفر خود زمانبندی داشته باشند و آن را به روزهای پایانی اربعین موکول نکنند که در این صورت قطعاً با مشکل حمل و نقل مواجه خواهیم شد.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار ستاد اربعین، تاکنون بیش از ۴۰ درصد افزایش تردد زائر نسبت به سال قبل داشتهایم؛ همچنین با توجه به اینکه امسال تعداد زائرین خارجی نسبت به سال گذشته افزایش داشته امیدوار هستیم مردم به توصیه ستاد اربعین توجه کنند و برای سفر خود زمانبندی در نظر بگیرند تا بتوانیم خدمترسانی بهتری را به زوار ارائه کنیم.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور اظهار کرد: با برنامهریزی که مقام عالی وزارت انجام داده و وقت ویژهای را که امسال برای اربعین اختصاص دادند، پیش فروش بلیط داشتهایم و تاکنون کمبود برای تردد زائرین به مرزها نداشتهایم.
وی گفت: همچنین با توجه به اینکه سفر اربعین یک سفر ۱۰ - ۱۵ روز است، اینکه جمعیت بخواهند یک دفعه از مرزها خارج شوند، این مسئله ما را با مشکل مواجه میکند؛ لذا از آنهایی که اکنون زیارت خود را انجام دادهاند درخواست میشود که سریعتر به وطن بازگردند.
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