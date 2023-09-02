تحویل ۷۵ واحد مسکونی به مردم زارچ

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور محمدحسین پارساییان، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد، محمدرضا عظیمی‌زاده مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان، مرتضی زیباییان سرپرست فرمانداری زارچ و جمعی از مدیران برگزار شد، ۷۵ واحد مسکونی ویلایی ساز به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن شهرستان زارچ تحویل داده شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر از فعالیت‌های سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد به عنوان پیمانکار پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان زارچ تقدیر کرد.

محمدحسین پارساییان بیان کرد: استان یزد از استان‌های پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است و امسال در هفته دولت بیش از ۳ هزار مسکن افتتاح و تحویل مردم شده است.

سازمان همیاری شهرداری‌های استان پیشتاز در ساخت واحد مسکونی برای مردم

محمدرضا عظیمی زاده مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: در حال حاضر سازمان همیاری شهرداری‌های استان با اجرای ۱۴ پروژه طرح نهضت ملی مسکن در ساخت واحد مسکونی برای مردم استان پیشتاز است.

گفتنی است؛ طبق مصوبه شورای مسکن استان یزد از ابتدا مقرر شد؛ پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان زارچ به صورت مسکن‌های ویلایی نیمه‌ساز تحویل متقاضیان شود.